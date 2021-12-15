В Москве наградили самых активных волонтеров 2021 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Награждение самых активных волонтеров 2021 года состоялось в Москве. Более 1 тыс. человек получили подарки за участие в подготовке культурных мероприятий, проведении вакцинации и других событиях, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"В столице по итогам года наградили волонтеров. Памятные подарки получили более тысячи человек, которые в 2021 году поддерживали патриотические мероприятия, помогали на культурных и других событиях", - говорится в сообщении.

На данный момент команда ресурсного центра "Мосволонтер" насчитывает свыше 130 тыс. человек, а всего в добровольческой жизни города участвуют почти 670 тыс.

"Москва - город добрых дел и людей. В столице развивается патриотическое, событийное, культурное, социально ориентированное, спортивное и другие направления добровольчества. Участвуя в самых разных мероприятиях и программах, волонтеры не только помогают в их организации, но и открывают для себя новые возможности, расширяют кругозор, заводят новых друзей", - приводятся в сообщении слова заместителя Мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В этом году волонтеры помогали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, участвовали в патриотических акциях "Поздравь ветерана" и "Красная гвоздика", в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", Московском урбанистическом форуме и других мероприятиях. Масштабным событием стал специальный проект "Весенняя неделя добра". Он прошел под девизом "Добро - здоровая привычка". В рамках проекта добровольцы и обычные москвичи участвовали в городских акциях, мастер-классах, квизах, забегах и онлайн-встречах с экспертами в области медицины.