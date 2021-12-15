Власти Крыма предложили провести на полуострове форум российско-кубинской дружбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма предложили в 2022 году провести в селе Оленевка на северо-западе полуострова форум российско-кубинской дружбы и обсудить на нем возможности подписания соглашений между вузами российского региона и Кубы по обмену студентами, разработке совместных программ по обучению на русском языке, подготовке кадров для туристической отрасли. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Крымской республиканской организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК).

"Крым и Куба во многом похожи, и объединяет их не только то, что они окружены морями, но и тем, что кубинцы и крымчане отличаются своим стойким характером и силой воли. Нам есть, что обсудить, и есть почва для сотрудничества", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Совета министров - министра финансов Крыма, председателя региональной организации Российского общества дружбы с Кубой Ирины Кивико, выступившей в Москве на презентации фотоальбома "Первый: Гагарин и Куба".

По ее мнению, форум можно провести летом и также обсудить на нем вопросы взаимовыгодного сотрудничества в экономике, сферах образования культуры и туризма. Побережье Тарханкута, отметила вице-премьер Крыма, во многом напоминает Кубу. А в Оленевке установлен памятный знак Фиделю Кастро, есть инициатива по установке памятника Эрнесто Че Геваре, наименования набережной в честь российско-кубинской дружбы.

Активисты Крымского регионального отделения РОДК также ведут работу по поддержке ветеранов, которые принимали участие в разрешении Карибского кризиса в 1962 году. В четверг в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко откроется крупная выставка ко Дню освобождения Кубы.

Памятный знак Фиделю Кастро был открыт в самой западной точке Крымского полуострова - поселке Оленевка четыре года назад. По некоторым данным, лидеры кубинской революции Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара посещали Крым в рамках визита в СССР в начале 1960-х. Свидетельств об их пребывании мало, местные краеведы говорят, что визиты были в некотором роде секретными. Например, есть свидетельства очевидцев, что Кастро и Гевара посещали лагерь "Артек" на Южном берегу Крыма, но, как сообщили ТАСС в пресс-службе Международного детского центра, никаких официальных документов на этот счет нет.