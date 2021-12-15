Военные медики оказали помощь в борьбе с коронавирусом 1,5 тыс. жителям Псковской области

ПСКОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты медслужбы Минобороны РФ оказали врачебную помощь 1,5 тыс. жителям Псковской области в лечении коронавирусной инфекции. Военные медики прибыли в регион по просьбе губернатора Михаила Ведерникова, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"Более 1,5 тыс. местных жителей в Псковской области получили квалифицированную медицинскую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией от специалистов медицинской службы Министерства обороны РФ. После обращения губернатора Псковской области министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

В Псковскую область направлены специалисты из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа.

"В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи. Специалисты медицинской службы Минобороны осуществляют выезды на дом после обращений граждан в дежурную службу районных поликлиник. Врачи и медицинские сестры работают в городах Пскове, Великие Луки и Струги Красные", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 68 711, выздоровели 59 952 человека, 1 161 умер. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.