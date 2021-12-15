В учреждениях культуры Приамурья отменили детские праздники из-за ситуации с COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Большинство новогодних представлений в учреждениях культуры Амурской области пройдут в режиме онлайн в связи с эпидемиологической обстановкой. Детские утренники проводиться не будут, сообщила журналистам в среду и.о. министра культуры и национальной политики Амурской области Ирина Байчурина.

"Из-за пандемии проведение детских утренников в учреждениях культуры не планируется. Доступны будут только спектакли в областном театре драмы и театре кукол. А вот в режиме онлайн намечено множество мероприятий, вся информация о них размещена на официальных сайтах учреждений культуры", - сказала Байчурина, отметив, что родители могут заказать для своих детей поздравление Деда Мороза по видеосвязи.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, с октября в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах введена система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. С декабря введена аналогичная система в высших и средних профессиональных учебных заведениях.

С начала пандемии в области выявлено 50,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 38,4 тыс. выздоровели, 572 человека умерли.