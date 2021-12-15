Горноспасатели и работники двух ростовских шахт отработали действия в случае ЧП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты военизированного горноспасательного отряда Главного управления МЧС России по Ростовской области и сотрудники шахт "Садкинская" и "Обуховская" провели учения, отработав спасение людей в случае ЧП. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Представители надзорного ведомства посетили два предприятия угледобывающей промышленности - шахты "Садкинская" в Белокалитвинском районе и "Обуховская" в городе Зверево. К проверочным мероприятиям привлечены специалисты органов контроля, а также Шахтинский военизированный горноспасательный отряд Главного управления МЧС России по Ростовской области для проведения учений на предмет выявления уровня готовности шахт к действиям по спасению людей, локализации и ликвидации последствий аварии. В ходе учений имитировалась ситуация по возникновению пожара в подземной части шахты", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что спасатели специального отряда МЧС выполнили все необходимое для спасения людей, сотрудники угледобывающих организации отработали действия в случае чрезвычайной ситуации. Районным прокурорам направлено поручение о проведении аналогичных учений на всех действующих шахтах региона.

Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло ЧП, в результате которого погибли 46 горняков и пяти горноспасателей. В начале декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о начале проверок шахт в 10 угледобывающих регионах РФ.