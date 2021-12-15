Итоги испытаний вакцины-кандидата от коронавируса Sanofi и GSK опубликуют в 2022 году

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Бустерная вакцина-кандидат от ковида французской биотехнологической корпорации Sanofi и британской компании GSK (GlaxoSmithKline) показывает обнадеживающие результаты, итоги третьей фазы испытаний будут подведены в первом квартале 2022 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба французской компании.

"Однократная бустерная доза адъювантной рекомбинантной вакцины-кандидата от COVID-19 привела к сильному иммунному ответу [у участников испытаний] независимо от того, каким препаратом они были привиты изначально - на основе матричной РНК или аденовируса. Рост количества антител составил от 9 до 43 раз во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.

В сентябре компания обещала опубликовать окончательные выводы по итогам третьей фазы испытаний до конца 2021 года, однако теперь планирует сделать это "в первом квартале 2022 года". "Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) регулярно проверяет данные о ходе глобального испытания третьей фазы. Во время своего последнего обзора этот комитет не выявил каких-либо сигналов, связанных с безопасностью, и рекомендовал продолжить испытание до начала 2022 года, чтобы собрать больше данных", - поясняет компания.

Она также отмечает, что, согласно требованиям регулирующих органов, испытания должны проводиться с участием людей, которые еще ни разу не переболели коронавирусом. При этом большинство добровольцев были набраны в третьем квартале 2021 года, когда в мире наблюдался всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма "дельта". "Чтобы предоставить регуляторам необходимые данные для запроса на одобрение бустерной вакцины, испытание будет продолжено с целью увеличения количества событий, необходимых для анализа данных", - добавили в Sanofi.

Ранее корпорация сообщала, что другая ее перспективная вакцина от коронавируса на основе матричной РНК, которую она разрабатывала вместе с американской Translate Bio и канадской Evonik Canada с марта 2020 года, позволила добиться выработки антител у 91-100% добровольцев во время испытаний третьей фазы. Тем не менее, несмотря на положительные результаты предыдущих этапов испытаний, руководство корпорации пришло к выводу, что препарат выходит на рынок с большим опозданием. В этой связи было решено отказаться от ее дальнейшей доработки и регистрации.