В Приамурье родители школьников смогут быть на новогодних утренниках при наличии QR-кодов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Родители могут присутствовать на новогодних утренниках в детских садах и школах при наличии QR-кода или медицинского отвода, без первичных признаков заболеваемости. Об этом в среду журналистам сообщила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

"Проведение утренников возможно лишь внутри неизменных детских коллективов - отдельных классов или групп. Присутствие родителей допускается при наличии QR-кодов или медицинских отводов. Но нужно понимать, что, имея первичные признаки заболевания, которые, возможно, пока не могут быть зафиксированы в ходе фильтров в школах или садах, нужно остаться дома и не нести инфекцию в коллектив детей", - сказала Яковлева.

Министр отметила, что наполняемость помещений, в которых будут проводиться новогодние праздники, должна быть не более 50%.

Кроме того, власти просят отказаться от присутствия на детских праздниках артистов, аниматоров и фотографов.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, с октября в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах введена система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. С декабря введена аналогичная система в высших и средних профессиональных учебных заведениях, ряде строительных торговых центров.

С начала пандемии в области выявлено 50,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 572 человека умерли.