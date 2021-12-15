Во всех соцобъектах Псковской и Новгородской областей восстановили энергоснабжение

ПСКОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Все социально значимые объекты в Псковской и Новгородской областях, где были зафиксированы перебои с электроснабжением из-за снегопада, подключены к электричеству и получают его в полном объеме. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Россети Северо-Запад".

Во вторник власти Псковской области сообщили, что без электричества остались почти 3 тыс. человек в 15 муниципальных округах. В соседней Новгородской области, по данным региональных чиновников, в зоне отключения электроэнергии находились более 4 тыс. человек, а также шесть социально значимых объектов в Боровичском, Любытинском и Маловишерском районах.

"Россети Северо-Запад" за сутки восстановили 2,6 тыс. км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях. Энергетики включили 131 линию электропередачи и 1,3 тыс. трансформаторных подстанций. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении.

Однако в Новгородской и Псковской областях продолжаются сильные снегопады и ледяные дожди. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия могут привести к образованию льда на проводах.

"В Новгородском и Псковском филиалах "Россети Северо-Запад" продолжает действовать особый режим работы. 221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей", - добавили в пресс-службе.