В Бурятии режим ограничительных мер продлили до 31 января

УЛАН-УДЭ, 15 декабря. /ТАСС/. Режим действия ограничительных мер в условиях пандемии COVID-19 в Бурятии продлен до 31 января 2022 года. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"Продлено действие ограничительных мероприятий до 31 января 2022 года. Лица, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции, те же профилактические меры относятся и к неработающим беременным женщинам, неработающим лицам в возрасте 60 лет и старше, за исключением имеющих документацию о вакцинации или о перенесенном заболевании", - сообщили в пресс-службе.

В регионе сохраняется масочный режим, рекомендации соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Кроме того, продлевается порядок доступа в общественные заведения с предоставлением QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации или о перенесенном заболевании. Также люди могут предъявить документ, подтверждающий медицинский отвод, или справку об отрицательном результате ПЦР-теста н COVID-19, при этом документ должен быть получен не ранее чем за 48 часов.

По оперативным данным, в Бурятии зарегистрирован 73 251 случаев инфицирования COVID-19, из них 229 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 220 пациентов, занятость коечного фонда составляет 75,7%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2,6 тыс. человек. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 302 человека, из них восемь - за последние сутки.

В республике продолжается вакцинация. Первым компонентом привито 459 865 человек, завершили первичную вакцинацию 421 411 человек. Повторную вакцинацию начали в Бурятии 68 633 человек.