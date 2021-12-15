В Свердловской области взыскали около 1,5 млрд рублей дебиторской задолженности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей дебиторской задолженности удалось взыскать с должников Свердловской области в 2021 году благодаря новой мере, которую начало применять региональное управление ФНС России. Об этом в среду сообщил журналистам начальник отдела урегулирования задолженности управления Артем Балюра.

"За счет этой меры взыскания в текущем году поступило уже почти 1,5 млрд рублей. Это мера, которую мы применяем относительно недавно", - сказал он.

По словам Балюры, налоговый орган самостоятельно выявляет дебитора или имущественное право, которое принадлежит должнику. Информация направляется в службу судебных приставов, специалисты которой вносят постановление о взыскании. "В данном случае дебитор не имеет возможности перечислять деньги по этим инструментам куда-либо в другое место. Обязан сделать только на адрес службы судебных приставов", - сказал он.

Артем Балюра отметил, что данная мера применяется в основном в отношении крупнейших должников в случае, когда нет иных источников поступления денежных средств. Он добавил, что по состоянию на начало ноября общая задолженность по налоговым платежам в регионе составляет почти 36,9 млрд рублей.