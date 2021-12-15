Матвиенко заявила, что Россия должна давать отпор русофобским выпадам

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия должна реагировать на русофобские выпады стран Запада. Такое мнение высказала в среду на заседании верхней палаты председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я хочу сказать, что нам хватит заниматься садомазохизмом. Надо самим себя уважать. Соблюдать, конечно, дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать те грубейшие русофобские выпады в адрес России, их не замалчивать. Во всем нужна правильная мера", - сказала спикер Совфеда.

Речь о реагировании на русофобские выпады зашла после того, как между сенаторами возник спор. Во время заседания сенатор Светлана Горячева упрекнула свою коллегу Людмилу Нарусову в том, что она на прошлом заседании Совфеда "укорила ее за резкие слова в отношении Европы и бандеровского руководства Украины". "Позвольте вам ответить словами Тютчева: "Как ни старайтесь, господа, вам не снискать признанья у Европы. Для них вы будете всегда не слуги просвещенья, а холопы". Кому-то нравится быть холопом, кому-то нет", - сказала сенатор, обращаясь к Нарусовой.

В свою очередь Нарусова пояснила, почему на прошлом заседании она говорила о недопустимости агрессивной риторики в адрес западных политиков. "Когда на прошлом заседании я задавала вопрос министру иностранных дел, я даже упомянула пресс-секретаря МИД, говоря о совершенно недопустимой для представителей великой державы агрессивной, уничижительной риторике в отношении наших коллег или политиков Запада. Я, кстати, совсем не вас имела в виду. И я настаиваю на том, что эта риторика недостойна Российской Федерации, потому что даже в уничижительном, оскорбительном тоне, когда наши ток-шоу говорят о политиках, пусть даже диаметрально противоположных нам по идеологии, то это не просто не дипломатично, но и недостойно", - сказала Нарусова.