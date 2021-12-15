Объем переработанных органических отходов вырос в Подмосковье в два раза с начала года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 2 млн тонн органических отходов переработали в Московской области за 2021 год, этот показатель вырос в два раза с начала года, сообщила в среду пресс-служба вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

"Объем переработанных органических отходов в Подмосковье увеличился с начала года в два раза и достиг уровня 2 млн тонн. Всего с 2019 года подмосковные предприятия по переработке отходов (КПО) переработали более 5,1 млн тонн твердых коммунальных отходов, в том числе пластика, металла, стекла и макулатуры", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в Подмосковье ежегодно проводятся экологические акции, образовательные семинары и мероприятия, нацеленные на стимулирование населения разделять отходы.

"Население Подмосковья за несколько лет увеличилось почти на 3 млн человек, существенно вырос и объем образования бытовых отходов, в том числе органических <...> все это жители выбрасывают в серые баки, расположенные рядом с их домами, далее региональные операторы отвозят их мусоровозами серого цвета на комплексы по переработке отходов. На КПО при помощи современной сортировочной техники все органические отходы перерабатываются в компост или технический минеральный грунт. Сегодня порядка 44% от общего объема обрабатываемых в Подмосковье бытовых отходов перерабатывается для дальнейшего применения в сельском хозяйстве, либо для собственных нужд КПО", - приводятся в тексте слова Хромушина.

В материале отмечается, что в Московской области построена современная промышленная инфраструктура обращения с коммунальными отходами, закрыты все мусорные полигоны, а также введены в эксплуатацию 10 современных предприятий по переработке мусора. Объем инвестиций в отрасль превысил 220 млрд рублей.