В России за сутки выявили 28 363 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 363, до 10 103 160. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. В частности, за сутки было выявлено 2 055 случаев в Санкт-Петербурге, 1 739 - в Московской области, 715 - в Красноярском крае, 687 - в Краснодарском крае, 661 - в Пермском крае.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 970 636, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 35 633, до 8 839 633. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки в Москве выписали 3 066 человек, в Санкт-Петербурге - 2 426, в Подмосковье - 2 352, в Алтайском крае - 1 042, в Ростовской области - 963, в Краснодарском крае - 934.

Число летальных исходов возросло за сутки на 1 142 против 1 145 днем ранее, до 292 891. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано по 59 летальных случаев в Санкт-Петербурге и Московской области, 41 - в Воронежской области, 38 - в Красноярском крае, 36 - в Волгоградской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 459 против 1 976 днем ранее, до 1 991 707. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,12%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 87 против 89 днем ранее, до 35 558 (1,79% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 066, до 1 822 086. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 134 063 человека.