Бамовскую станцию открыли после реконструкции

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. ОАО "РЖД" реконструировало бамовскую станцию Акур в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги в среду.

"15 декабря после завершения реконструкции открыто движение поездов на станции Акур, расположенной на восточном участке БАМа Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. Строительство велось по программе модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", - говорится в сообщении. На модернизацию станции направили 1,2 млрд рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе.

В частности, на станции модернизировали и удлинили пути для приема грузовых поездов составностью до 71 условного вагона. На станции построили шумозащитный экран, пассажирскую платформу, пункт обогрева, энергетический блок-модуль и комплекс железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Для защиты путевой инфраструктуры от размывов и паводков возвели систему водоотводных сооружений.

В результате модернизации пропускная способность станции возросла в 1,4 раза - с 33 пар до 47 пар грузовых поездов.

Объем инвестиционной программы в границах Дальневосточной железной дороги в 2021 году превышает 133 млрд рублей, это на 24% превышает вложения прошлого года, когда в развитие дороги было инвестировано более 111 млрд рублей. В программу входит строительство разъездов, второго пути на ряде перегонов, реконструкция и строительство сооружений, реконструкция станций и разъездов.