Новое издание "Книги памяти" презентовали на Алтайском крае впервые за последние 30 лет

БАРНАУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Новое издание "Книги памяти Алтайского края" с именами более 1 тыс. солдат Великой Отечественной войны презентовали в библиотеке им. В. Я. Шишкова в Барнауле. В книгу вошли более 700 новых имен алтайских солдат, которые ранее считались без вести пропавшими, передает в среду корреспондент ТАСС.

Последний раз "Книгу памяти Алтайского края" издавали в 1990-е годы. В новое издание книги вошли уникальные фотографии и воспоминания бойцов и командиров алтайских дивизий и бригад, в составе которых служили воины. Большая часть этих архивных материалов ранее не публиковалась. Впервые в издании представлена также информация о памятниках Великой Отечественной войны, расположенных в регионе и масштабно отремонтированных в 2020 году.

"Завершен крупный издательский проект "Воинская слава Алтая. Книга памяти". Историческая правда восторжествовала и память о наших воинах-фронтовиках восстановлена. К сожалению, за прошедшие со времени войны годы было невозможно сделать это раньше, не было информации. Я бы хотел отметить работу наших поисковиков, которых высоко оценивают далеко за пределами края, и труд волонтеров - это требует огромной концентрации сил, внимания, времени. Работа это действительно кропотливая и эмоциональная", - сказал губернатор региона Виктор Томенко на церемонии презентации издания.

Благодаря работе поисковых отрядов и исследователей имена солдатов, считавшихся пропавшими без вести, увековечены в новой книге. Всего в нее внесены данные о 1 130 солдатах, более 700 из которых были ранее неизвестны. Кроме того, в книге есть отдельный раздел, посвященный работам по реконструкции памятников Великой Отечественной войны. В 2020 году такие работы провели на 155 памятниках, все они вошли в новое издание.

"Последний год отмечается рост числа обращений родственников погибших в архивы. В обществе проснулся интерес к своему прошлому, в том числе к прошлому семьи. Миллионы людей стремятся узнать, где погибли и захоронены их деды. На первом этапе в крае опубликовано девятитомное издание, где собрана информация о более 240 тыс. погибших солдат. Сегодняшнее издание - новое, здесь информация еще о более 1 тыс. человек", - сказал один из ответственных редакторов издания, председатель Алтайского регионального отделения "Поискового движения России" Дмитрий Вейн.