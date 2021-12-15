Минтруд расширит систему информирования граждан о положенных им выплатах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минтруд расширит систему проактивного информирования россиян о положенных им мерах поддержки в случае наступления разных жизненных ситуаций. В 2022-2024 году начнется информирование в случае беременности, достижения ребенком определенного возраста, получения статуса многодетной семьи, создания молодой семьи, установления опеки, потери кормильца, заявила в среду первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"Мы планируем в 2022-2024 году расширить перечень таких жизненных событий. Появятся события: достижение ребенком определённого возраста - например, меры поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет возникают тогда, когда ребёнок достигает 3 лет. По таким точкам граждане будут получать уведомления. Далее: беременность, так как у нас впервые появилась системная поддержка нуждающихся женщин с 1 июля. Получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи, присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий, установление опеки, потеря кормильца и ряд других жизненных ситуаций", - сказала она на первом заседании комиссии Единой России по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Баталина напомнила, что в настоящее время такое информирование осуществляется в следующих ситуациях: рождение ребенка, установление инвалидности и достижение пенсионного возраста. "Уже направлено по этим трем событиям более 204 тыс. уведомлений", - заключила она.