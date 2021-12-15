Следователи вернули в собственность Севастополя участки стоимостью более 200 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи СК РФ при расследовании дела в отношении бывших сотрудников Севреестра и двух частных нотариусов вернули в собственность Севастополя участки общей стоимостью более 200 млн рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следствием была проделана кропотливая работа, собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемых к совершению преступления: проведено около 100 допросов, более 30 обысков, ряд судебных экспертиз. В ходе расследования уголовного дела возвращены в собственность города Севастополя земельные участки на общую сумму более 200 млн рублей. Объем материалов уголовного дела составил 100 томов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. "Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя и двух частных нотариусов города. В зависимости от роли каждого они обвиняются мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения и внесении в Единый государственный реестр недвижимости заведомо недостоверных сведений, а также злоупотреблении полномочиями нотариуса (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285.3 УК РФ, ч. 1 ст. 202 УК РФ)", - сообщается в пресс-релизе.

В ходе следствия установлено, что "в период с апреля по октябрь 2019 года мужчина, осведомленный о том, что имеющиеся у него на руках государственные акты и договоры-купли продажи на земельные участки, расположенные в Севастопольской зоне ЮБК, являются на основании решения суда недействительными, о чем он неоднократно в письменной форме уведомлялся в период с 2016 по 2018 год должностными лицами управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, решил их продать обманным путем".

"Для этого он попросил своего знакомого найти регистраторов и нотариусов для совершения незаконной сделки, передав ему оригиналы государственных актов на 167 земельных участков, а также оригиналы договоров купли-продажи и кадастровые паспорта. Зная, что на основании Федерального закона должностные лица Севреестра при рассмотрении вопроса о регистрации права собственности на земельные участки будут осуществлять запросы в государственные органы о наличии оснований для регистрации таких прав и имеющихся обременений, а также будут осведомлены о признании государственных актов недействительными, подыскал нотариуса, который должен был незаконно удостоверить договоры купли-продажи на указанные земельные участки", - уточняется в сообщении.

Также сообщается, что в апреле 2019 года группой была привлечена регистратор Севреестра. "Действуя по разработанному плану, преступная группа зарегистрировала путем обмана право собственности на 51 земельный участок общей стоимостью более 200 млн рублей. При регистрации еще 98 участков обвиняемым не удалось довести преступный умысел до конца. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и прокуратурой города Севастополя", - сообщается в пресс-релизе.