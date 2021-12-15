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В Кирове планируется отменить торжественное открытие новогодних елок из-за коронавируса

Большая часть праздничных мероприятий в городе пройдет онлайн

КИРОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Свыше 200 новогодних мероприятий планируется провести в Кирове. При этом из-за эпидемической обстановки большая часть из них пройдет онлайн, а торжественное открытие главных елок города планируется отменить, сообщила в среду пресс-службе городской администрации.

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"В Кирове планируют провести более 200 новогодних мероприятий. Из программы пока исключаются такие массовые мероприятия как торжественное открытие главных елок районов областного центра. Это связано с эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основная часть праздничных событий состоится в онлайн-формате. Речь идет о различных викторинах, квестах, мастер-классах, новогодних поздравлениях, которые будут организованы в городских библиотеках и центрах местной активности. Для посещения мероприятий очно необходимо предъявить QR-код.

В Кировской области с 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет.

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РоссияНовый год и РождествоКировская областьПандемия COVID-19
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