В Москве в 2021 году завершили реконструкцию 35 поликлиник

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 35 городских поликлиник реконструировали в Москве за текущий год, в планах на следующий завершить работы еще в 50 медучреждениях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В настоящее время заканчивается и до конца года будет реконструировано 35 поликлиник, в следующем году - еще 50. Я думаю, в 2024 году мы эту программу закончим и все амбулаторное звено города будет отвечать самым высоким мировым требованиям", - сказал мэр в ходе осмотра здания детско-взрослой поликлиники в районе Коньково после комплексной реконструкции.

По его словам, проводится модернизация и реконструкция зданий поликлиник, перепланировка помещений, меняется логистика посещений пациентов, создается комфортная среда для посетителей и персонала, а также обновляется оборудование.

"В Москве проводится самая кардинальная реконструкция поликлиник и модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю Москвы. Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, было построено 50-60-70 лет назад, никакие поверхностные ремонты эффекта не давали, поэтому было принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник", - подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что накануне было принято решение о создании службы администраторов в поликлиниках. Функции администраторов будут выполнять сотрудники центров "Мои документы", основной задачей которых создание комфортной атмосферы и оказание помощи пациентам медицинских учреждений в соответствии с московским стандартом госуслуг.

Мэр также поблагодарил врачей за работу в период пандемии коронавируса и поздравил их с наступающим Новым годом.

О проведенных работах

Как уточняет пресс-служба столичной мэрии, комплексная реконструкция поликлиники в Коньково была начата в июне 2020 года и завершена в декабре 2021. На время проведения работ взрослые пациенты были переведены в филиал № 2 ДКЦ № 1, а дети - в филиал № 2 ДГП № 81.

В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено: обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений.

Реконструкция позволила открыть в поликлинике новые кабинеты, которых раньше не было: для взрослых - кабинет маммографии, а для детей - кабинеты невролога и хирурга.

Мощность учреждения составляет 510 посещений в смену, в нем работают 95 человек, в том числе 41 врач.

Работы выполняются в рамках нового московского стандарта поликлиник, его основные элементы: больше врачей самых востребованных специальностей, современное техническое оснащение, цифровизация медучреждения, удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений, комфорт для врачей и медсестер, искренний сервис и благоустроенная прилегающая территория.