В Госдуме предлагают ввести ПЦР-тестирование для лиц с медотводом при посещении МФЦ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума будет рекомендовать правительству проработать вопрос введения ПЦР-тестов для граждан с противопоказаниями к прививке от коронавируса при посещении ими МФЦ. Об этом говорится в проекте постановления палаты, размещенном в думской электронной базе в среду.

Согласно тексту, правительству РФ до рассмотрения во втором чтении законопроекта об использовании сертификатов с QR-кодами о прививке от коронавируса будет рекомендовано рассмотреть вопрос "использования ПЦР-тестов гражданами, имеющими медицинские противопоказания к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, при посещении ими многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по решению высшего должностного лица субъекта РФ".

Проект постановления подготовлен профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Во вторник комитет рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект об использовании сертификатов с QR-кодами о прививке от коронавируса для посещения общественных мест.

Как пояснили ранее в кабмине, поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли "с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации". Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.