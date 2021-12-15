Свердловские архивы представили более 100 документов о Гражданской войне на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Более 100 архивных документов о Гражданской войне на Урале и участии в событии иностранных граждан впервые представило Свердловское управление архивами, передает корреспондент ТАСС с открытия выставки "Своя/чужая война". Специалисты представили архивные документы, фотографии из российских и чешских архивов.

"[Выставка] посвящена событиям, происходившим на Урале в годы гражданской войны. Ни для кого не секрет, что этот период является достаточно неоднозначным и сложным. Хотелось бы в концепте выставки акцентировать внимание на разнообразие и многообразие движущих сил, событий гражданской войны, на разнообразие социокультурной национальной палитры происходящих событий", - сказал на открытии выставки начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

Главный археограф отдела научно-справочного аппарата Государственного архива административных органов Свердловской области Илья Демаков в беседе с корреспондентом ТАСС добавил, что на выставке представлено около 100 документов из 14 архивов Чехии и России, в числе которых фотографии, личные и официальные документы, а также агитационные плакаты. Архивисты представили редкие фотографии из чешских архивов с видами Екатеринбурга в период гражданской войны, в том числе редкое фото дома инженера Ипатьева, в подвале которого была расстреляна семья Романовых.

"Большая часть документов представлена впервые. [Одна из фотографий из чешского архива] "Дом, в котором держали узника. Без даты" - это дом Ипатьева, у нас есть фотографии этого дома, но их не так много", - сказал Демаков.