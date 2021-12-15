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Пандемия COVID-19

Власти Томска запретили родителям посещать новогодние утренники

Проведение общешкольных елок также запрещено

ТОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Томска, где проживают порядка 60% населения региона, приняли решение проводить новогодние праздничные мероприятия в школах и детсадах малыми группа и без участия родителей. Это поможет не допустить роста заболеваемости ковидом, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

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"В томских школах и детсадах утренники пройдут без присутствия родителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что праздничные мероприятия можно проводить только в малых коллективах - классах или группах, проведение общешкольных елок запрещено.

Ограничения из-за нового коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продлили бессрочно. В октябре из-за роста заболеваемости ковидом в Томской области ужесточили ограничения, с 15 числа ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности госслужащих, работников сферы обслуживания, студентов. С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 59 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияТомская областьПандемия COVID-19
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