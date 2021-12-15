Мосгордума приняла закон о молодежной политике в столице

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы на пленарном заседании одобрили в окончательном чтении законопроект "О молодежной политике в городе Москве". В документе отдельно прописаны меры поддержки молодых граждан, молодых семей и молодежных общественных объединений, при этом все ранее закрепленные гарантии сохраняются.

"Документ состоит из 27 статей, которые объединяются в пять глав. Они определяют цели, принципы и направления реализации молодежной политики в городе Москве, полномочия правительства Москвы и иных органов исполнительной власти города в сфере молодежной политики, формы участия молодых граждан в реализации молодежной политики и основные направления поддержки молодых граждан, молодых семей и молодежных общественных объединений", - уточнил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Согласно законопроекту, молодежь может рассчитывать на поддержку в сферах науки и образования, профессиональной ориентации, труда и занятости, предпринимательской деятельности, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и художественного творчества, жилищной сфере, помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При этом сохраняются закрепленные ранее гарантии для молодых граждан, в том числе меры поддержки в сфере образования, профессиональной ориентации, труда и занятости, предпринимательской деятельности, меры поддержки молодых семей, меры поддержки в сфере профилактики и предупреждения алкоголизма и наркомании.

Депутат напомнил, что в первом чтении законопроект был одобрен Мосгордумой 27 октября. Всего ко второму чтению было подано 30 поправок, в том числе шесть поправок от редактора законопроекта, который учел и поддержал ряд поправок от депутатов и прокуратуры.