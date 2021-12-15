{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Тюменской области ликвидировали последний очаг коронавируса

В Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре ковидом болел 21 человек, еще 19 являлись контактными

ТЮМЕНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Очаг коронавируса в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре ликвидировали в Тюменской области. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области нет очагов COVID-19. Действующий ранее очаг коронавирусной инфекции в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской православной церкви закрыт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в монастыре ковидом болел 21 человек, контактных - 19.

За минувшие сутки зарегистрирован 301 случай заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 85 475 случаев, выздоровели 67 929 человек. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 61,1%.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
Новый год и Рождество
Число рейсов ретропоезда в Шую к фестивалю "Русское Рождество" увеличат вдвое
Первый рейс поезда прибудет в город 25 декабря
Читать полностью