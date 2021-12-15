В Тюменской области ликвидировали последний очаг коронавируса

ТЮМЕНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Очаг коронавируса в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре ликвидировали в Тюменской области. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области нет очагов COVID-19. Действующий ранее очаг коронавирусной инфекции в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской православной церкви закрыт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в монастыре ковидом болел 21 человек, контактных - 19.

За минувшие сутки зарегистрирован 301 случай заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 85 475 случаев, выздоровели 67 929 человек. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 61,1%.