Ледяные фигуры героев мультфильмов украсят главную новогоднюю площадку в Барнауле

БАРНАУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Более 800 куб. м ледяных блоков готовят в Барнауле для обустройства снежных городков к новогодним праздникам. На главной праздничной территории города - площади Сахарова - уже начали работы по созданию 13 ледяных барельефов с героями мультфильмов, а также символом наступающего года - тигром.

"На площади Сахарова традиционно возведут снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой, поставят елку. Также украшать главную новогоднюю площадку города будут 13 ледовых барельефов, на которых будут изображены герои мультфильмов и сказок, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, символа года - тигр. В настоящее время завершаются работы по монтажу ели, продолжается завоз льда на площадь. Каменщиками ведутся работы по строительству ледяных элементов городка", - сообщили в среду ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Там уточнили, что для строительства новогодних декораций в этом году необходимо заготовить 811,7 куб. м ледяных блоков. На площади Сахарова появится ледяные лабиринт и замок, а общая протяженность иллюминации главного новогоднего городка составит 3,5 км.

В этом году в городе снова создают ледяную композицию с надписью "Спасибо врачам". Эту практику инициировали в 2020 году на площади Советов. Рядом, на пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, будет установлен светодиодный фонтан.

"Смонтировано пять светодиодных перетяжек длиной 35 м, светодиодный герб Барнаула и другие новогодние украшения. На площади Советов продолжается установка ледяной композиции "Спасибо врачам!". Работы по строительству новогоднего городка на площади Сахарова планируется завершить до 23 декабря", - резюмировали в пресс-службе.