Суд заменил приговор мэру Геленджика Богодистову на штраф в 3 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы мэра Геленджика Алексея Богодистова, поданной им на решение суда первой инстанции о его дисквалификации сроком на один год за невыполнение требований прокурора, заменив дисквалификацию на административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

В конце октября в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщали, что Геленджикский городской суд признал Богодистова виновным в невыполнении законных требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ и дисквалифицировал его сроком на один год. По данным пресс-службы, мэр не выполнил требование прокурора и не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе. Богодистов подал апелляционную жалобу, в среду ее рассматривал Краснодарский краевой суд.

"Заменить назначенное административное наказание в виде дисквалификации сроком на один год на административный штраф в размере 3 тыс. рублей", - сказал судья.

Сторона защиты Богодистова заявляла, что глава города делегировал полномочия подготовить ответы на акты прокурорского реагирования своим заместителям. Представитель прокуратуры Краснодарского края в ходе заседания пояснил, что законом установлены сроки ответа на требование прокурора и принятия мер для устранения нарушений, требования в установленные сроки выполнены не были.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов по итогам заседания суда сообщил в Телеграм-канале, что все представления надзорного ведомства будут отрабатываться с учетом действующего законодательства. "Не все можно выполнить сиюминутно - есть нормы, которые влияют на сроки исполнения предписаний. Сейчас для администрации Геленджика самый приоритетный вопрос формирования нового генерального плана развития курорта. Работаем над градостроительным документом в сотрудничестве с жителями курорта", - говорится в сообщении Богодистова.