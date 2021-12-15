Совфед одобрил закон о мерах соцподдержки сирот в местах лишения свободы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о мерах социальной поддержки детей-сирот, находящихся в местах лишения свободы.

Поправки вносятся в ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ими предлагается расширить перечень осужденных, которым питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно.

В этот перечень должны войти дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которые получают в местах лишения свободы общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также те, кто проходит профессиональное обучение за счет бюджетных средств или получает высшее образование в заочной форме.

Также в этот перечень войдут лица, потерявшие в период профессионального обучения во время отбывания тюремного срока обоих родителей или единственного родителя.

Как отметила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, закон "фактически подталкивает лиц из числа детей-сирот к тому, чтобы обучаться и устраивать на будущее свою карьеру, то есть к позитивной деятельности".