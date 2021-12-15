ЮНЕСКО внесла арабскую каллиграфию в список культурного наследия

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в Репрезентативный список нематериального культурного наследия арабскую каллиграфию. Информация об этом была размещена на официальном сайте организации во вторник.

ЮНЕСКО охарактеризовала арабскую каллиграфию как "искусство плавного письма, выражение гармонии и красоты".

Как сообщило в среду агентство ВАФА, исполнительный директор общества сохранения наследия Саудовской Аравии Абдул Маджид Махбуб заявил, что "арабская каллиграфия является символом арабо-мусульманского мира, однако в связи с технологическим прогрессом она утрачивает свою актуальность, а число специалистов в данной области стремительно сокращается". Он также указал, что внесение каллиграфии в список культурного наследия окажет положительное влияние на сохранение этого вида искусства. Отмечается, что каллиграфия была внесена в список в результате сотрудничества 16 мусульманских стран под руководством Саудовской Аравии и Лиги арабских государств.

Министерство культуры Саудовской Аравии объявило 2020-й и 2021-й Годами арабской каллиграфии. В частности, была проведена выставка в Национальном музее в Эр-Рияде, посвященная истории происхождения арабской письменности и развития каллиграфии, а также ее взаимосвязи с современными видами искусства. По словам министра культуры королевства Бадра бен Абдаллы бен Фархана Аль Сауда, "в предыдущие годы Саудовская Аравия укрепила свои позиции как глобального центра арабской каллиграфии и исламского искусства".

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в настоящее время включает около 500 элементов. ЮНЕСКО постоянно пополняет этот список, включая в него обычаи, знания и навыки из разных стран и регионов, передаваемые из поколения в поколение. Среди наиболее заметных видов нематериального культурного наследия можно выделить устные традиции, социальные практики, различные ритуалы и праздники.