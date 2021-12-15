В РПЦ заявили, что поправки в закон помогли пресечь сбор "пожертвований" от имени церкви

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Принятые поправки в федеральное законодательство позволили пресечь деятельность различных псевдорелигиозных организаций, собирающих, в том числе, пожертвования от имени Русской православной церкви. Об этом сообщила в среду руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Эти поправки позволили нам пресечь попытки создания и деятельности таких псевдоконфессиональных организаций, как, например, общество с ограниченной ответственностью "Реестр недвижимости Русской православной церкви" или небезызвестное некоммерческое партнерство "Русская православная церковь онлайн", которое в свое время объявило сбор денежных средств на осуществление заказа треб в православных монастырях", - сказала Чернега, выступая на IV Всероссийском форуме "Право. Религия. Государство".

Ранее в ст. 8 и ст. 27 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" были внесены поправки, согласно которым право на включение сведений о вероисповедании в свои наименования получают, помимо религиозных организаций, еще и те юридические лица, которые созданы религиозными организациями. Другие юрлица, в составе учредителей которых нет религиозных организаций, не праве включать в свои наименования сведения о вероисповедании, и должны привести свои названия в соответствие с законом до 1 января 2022 года.

Глава Правового управления РПЦ уточнила, что принятыми поправками также установлено исключение - общественные организации и движения могут указывать сведения о вероисповедании в своих наименованиях в случае, если получили на то согласие соответствующей централизованной религиозной организации.