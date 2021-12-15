Россия вошла в тройку стран, откуда в Таиланд приезжает больше всего путешественников

БАНГКОК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 103 тыс. человек прибыли в Таиланд с 1 по 14 декабря после открытия в ноябре страны для полностью вакцинированных путешественников из 63 стран и территорий без прохождения карантина. Об этом сообщила в среду на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо. В течение ноября в страну прибыли 133 тыс. человек.

"В десятку стран, откуда больше всего прибывает путешественников, вошли Германия, Великобритания, Россия, ОАЭ, США, Франция, Швеция, Израиль, Южная Корея и Нидерланды", - сказала она. По ее словам, с начала введения в ноябре системы Thailand Pass было получено 544 487 запросов на предоставление разрешения на въезд. "В период с 1 по 14 декабря в Таиланд прибыли 103 263 путешественника, - рассказала Марати Налита Андамо. - По упрощенной схеме Test and Go (действует для привитых пассажиров из стран и территорий с низким уровнем распространения коронавируса - прим. ТАСС) прибыли 88 985 человек, по туристической программе - 11 542, еще 2 736 путешественников отправились в карантин".

"Лишь у 189 человек, или 0,18%, был обнаружен коронавирус, что является очень низким показателем", - добавила она.

Между тем Марати Налита Андамо напомнила о мерах, которые были пересмотрены в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса. "Люди, прибывающие в Таиланд по схеме Test and Go, по-прежнему должны сдавать ПЦР-тест по прибытии и антигенный тест на седьмой день нахождения в стране, - уточнила Марати Налита Андамо. - Что касается прибывающих в туристические зоны, то там им необходимо находиться семь дней [а не пять, как планировалось ранее]".

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В среду Минздрав информировал о 3,3 тыс. заразившихся и 29 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,17 млн, вылечились более 2,11 млн человек, умерли 21,2 тыс. пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 43,6 млн человек.