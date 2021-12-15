Адаптивный карантин на Украине продлили до 31 марта 2022 года

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Об этом в среду на заседании кабинета министров сообщил его глава Денис Шмыгаль.

"Правительство продолжает действие адаптивного карантина до 31 марта 2022 года", - сказал премьер-министр.

По его словам, такое решение принято для того, чтобы "максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей". "Это означает, что все правила доступа в публичные места с ковид-сертификатами, требования по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе", - добавил премьер.

Он констатировал, что более 40% взрослых украинцев получили прививку против коронавируса. "В то же время, пока на Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - добавил премьер.

В рамках адаптивного карантина регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

По данным Минздрава на среду, за время пандемии на Украине с населением около 41 млн человек коронавирус подтвержден у 3 578 557 человек, выздоровели 3 259 316 человек, умерли 91 958.