ГД приняла в первом чтении законопроект о деятельности по организации дорожного движения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании деятельности по организации дорожного движения, который в том числе предусматривает согласование с МВД соответствующей документации.

"В целях повышения безопасности дорожного движения предусматривается необходимость получения заключения МВД России в отношении документации по организации дорожного движения", - сказал на заседании статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Кроме того, законопроектом предусмотрена передача от Минтранса субъектам РФ "полномочий по определению порядка разработки, согласования и утверждения документации по организации дорожного движения". По словам замминистра, это обеспечит "учет региональной специфики и оперативность при реализации мероприятий в сфере дорожного движения". Также упрощаются некоторые процедуры при разработке такой документации.

Вводится порядок обязательной разработки комплексных схем организации дорожного движения для дорог в границах одного или нескольких муниципальных районов, округов, городских округов или городских поселений либо их частей, имеющих общую границу, с общей численностью населения свыше 50 тыс. человек в границах одного субъекта РФ. Сейчас такие схемы разрабатываются, если численность населения составляет более 10 тыс. По словам члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталия Ефимова, действующие нормы не позволяют "обеспечить комплексный подход к организации дорожного движения".