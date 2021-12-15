Instagram заблокировал страницу администрации Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Страница администрации Симферополя в Instagram заблокирована соцсетью за нарушение норм сообщества, власти города создали новую страницу. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель пресс-службы мэрии.

"Заблокировали за нарушение норм сообщества. Никаких активностей необычных не делали, контент, понятно, не нарушающий правил. Аккаунт создали около двух лет назад, проблем не было", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на страницу были подписаны около 3,5 тыс. человек. Попытки разблокировать страницу пока не дали результата. "Заблокировали на прошлой неделе, не афишировали ситуацию, все требуемые Instagram действия выполнили, но ответа так и не получили", - добавил собеседник.

Администрация уже создала новую страницу в Instagram. Если доступ к прежней будет восстановлен, одна из страниц в дальнейшем будет использоваться в качестве резервной, уточнил собеседник.

Это не первый случай, когда органы государственной власти Крыма и Севастополя, госструктуры сталкиваются со сложностями при использовании зарубежных интернет-ресурсов. Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался от использования Facebook и закрыл свою страницу в этой социальной сети после того, как администрация сервиса убрала отметку о верификации его аккаунта после заявлений украинских политиков.