Уровень заболеваемости ковидом в Калининградской области снизился на 30%

КАЛИНИНГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Снижение прироста заразившихся новым коронавирусом на 30% зафиксировано в Калининградской области. Это обусловлено ростом темпов вакцинации, числа привившихся жителей и действующих мер профилактики, сообщила в среду в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

"Мы видим снижение числа заболевших, которое мы регистрируем ежесуточно, причем эта тенденция сохраняется уже последние три недели - с 47-й календарной недели. С начала мы видели, что количество заболевших еженедельно снижается где-то на 13-15%, на последней неделе общее снижение числа заболевших составило 30% - это уже значимое такое снижение. Причем очень важно подчеркнуть, что мы при этом не уменьшаем количество обследованных на коронавирусную инфекцию", - сказала Бабура, уточнив, что ежедневный показатель тестирования в регионе превышает 300 на 100 тыс. населения.

В структуре заболевших в области большинство приходится на жителей в возрасте старше 65 лет. Показатель заболеваемости среди взрослых жителей в этой группе самый высокий, и по итогам 49-й календарной недели он составляет 169,8 на 100 тыс. населения. Именно этой группе наибольшее число госпитализированных, пациентов с тяжелыми формами заболевания и летальными исходами, уточнила главный санитарный врач области.

Бабура отметила, что переломный момент в ситуации с коронавирусом произошел после ужесточения мер по профилактике распространения инфекции. Это, по ее словам, и система QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест, и наращивание темпов иммунизации до 5 тыс. человек в сутки, и, соответственно, рост числа привитых или переболевших жителей. "Все мероприятия эффективны в совокупности", - подчеркнула она.

Сейчас иммунитетом к новому коронавирусу, с учетом уже переболевших, обладают 67%, взрослых жителей региона заметила Бабура. Для достижения популяционного иммунитета против новой инфекции от нее должно быть защищено 80% взрослого населения области или порядка 65% от общего числа жителей региона, уточнила она, заметив, что пока регион "на пути к коллективному иммунитету".

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с новым коронавирусом, на 14 декабря в области подтвержден 79 031 случай заражения ковидом. Вылечились 74 482 пациента, умерли 1 163 человека, остаются под медицинским наблюдением 8 805 человек. В 23 лечебных учреждениях области развернуто 1 576 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них 121 - с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Занято 1 107 коек, из них 48 - с ИВЛ.