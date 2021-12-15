Комитет Думы поддержал законопроект о доплатах детям с инвалидностью при трудоустройстве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается сохранить социальную доплату к пенсии по потере кормильца или по инвалидности несовершеннолетним в случае их временного трудоустройства в период летних каникул.

Законопроект был внесен в Госдуму сенаторами Галиной Кареловой, Инной Святенко, Александром Варфоломеевым, Еленой Перминовой и Еленой Бибиковой. Инициативой предлагается сохранить социальную доплату к пенсии детям-инвалидам и детям, потерявшим кормильца, "в отношении периодов их временного трудоустройства по направлению государственной службы занятости в свободное от учебы время, а также периодов участия по направлению государственной службы занятости в общественных работах".

Как отметила ТАСС принимавшая участие в разработке законопроекта член думского комитета по соцполитике Екатерина Стенякина, по действующим нормам, "те молодые люди, которые имеют статус детей-инвалидов или получают страховую пенсию по потере кормильца, как только начинают работать, сразу же теряют социальную доплату к пенсии". "Эта доплата, как правило, даже больше той зарплаты, которую ребята получают за свой труд", - добавила она.

По словам парламентария, принятие инициативы "серьезно поспособствует профилактике безнадзорности и правонарушений в молодежной среде". "Еще один важный момент заключается в том, что многие подростки за время работы в летний период смогут определить для себя профессиональную ориентацию, сформировать трудовые навыки", - отметила Стенякина.