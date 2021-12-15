Дума приняла проект о статусе ветерана для прокуроров, работавших в Чечне

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий прокуроров и следователей СК, исполнявших служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике в 1994-1996 годах и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Как отмечают авторы инициативы, закон сейчас не относит эти категории сотрудников к ветеранам боевых действий. Поправки предлагается внести в закон "О ветеранах".

В кабмине обращают внимание, что ветеранами боевых действий считаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и органов госбезопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также лица, принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ в боевых действиях. Правительство предлагает наделить статусом ветеранов боевых действий прокуроров и следователей, выполнявших свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, а также в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

"Основным условием отнесения прокурорских работников и следователей к данной категории ветеранов боевых действий будет подтвержденный факт выполнения служебных обязанностей в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях РФ, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.