Украинские офицеры в рамках программы НАТО должны овладеть английским языком до 2024 года

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Программа сотрудничества Украины с НАТО предусматривает обязанность украинских офицеров овладеть английским языком до 2024 года. Об этом сообщил в среду советник по профессиональному военному образованию при представительстве НАТО на Украине Стасис Палдунас.

"Программа очень амбициозная, и я надеюсь, к 2024 году все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке", - приводит слова советника агентство "Укринформ".

При этом он заметил, что не все учебные учреждения на Украине имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны.

Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.