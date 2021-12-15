В Петербурге 268 школьников получат премии за победу и призовые места на олимпиадах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Петербургские школьники, победившие и ставшие призерами в международных и всероссийских олимпиадах в течение 2020-2021 учебного года, получат премии, наградной фонд составляет 31,7 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает в среду пресс-служба администрации города.

"Всего присуждается 268 премий на общую сумму 31,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, победители и призеры международной олимпиады в составе сборной команды России получат по 200 тыс. рублей. Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников также получат по 200 тыс. рублей, а призеры - по 100 тыс. рублей. Эти премии должны поспособствовать стимулированию молодежи к научной и исследовательской деятельности, отмечается в сообщении.