Путин направил приветствие участникам выставки "Ладья. Зимняя сказка - 2021"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXX выставки народных художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка - 2021". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Ваш замечательный проект выполняет важную, благородную миссию: служит сбережению многовековых традиций народных художественных промыслов, знакомит ценителей искусства с уникальными работами талантливых, умелых мастеров, которыми испокон веков славилась наша страна", - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что экспозиция станет большим, запоминающимся событием для москвичей и гостей столицы, позволит окунуться в яркий, сказочный мир самобытного народного творчества и поспособствует укреплению культурных связей между российскими регионами, развитию личных контактов.

Выставка проходит 15-19 декабря в "Экспоцентре" в Москве.