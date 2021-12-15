{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин направил приветствие участникам выставки "Ладья. Зимняя сказка - 2021"

Президент отметил, что эта выставка помогает сохранять традиции народных художественных промыслов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXX выставки народных художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка - 2021". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Ваш замечательный проект выполняет важную, благородную миссию: служит сбережению многовековых традиций народных художественных промыслов, знакомит ценителей искусства с уникальными работами талантливых, умелых мастеров, которыми испокон веков славилась наша страна", - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что экспозиция станет большим, запоминающимся событием для москвичей и гостей столицы, позволит окунуться в яркий, сказочный мир самобытного народного творчества и поспособствует укреплению культурных связей между российскими регионами, развитию личных контактов.

Выставка проходит 15-19 декабря в "Экспоцентре" в Москве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Музей археологии Петербурга разместят на Охте и в Петропавловской крепости
На территории мыса создадут экспозицию, посвященную истории шведского периода, предшествующего строительству города
Читать полностью