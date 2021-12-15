В России в декабре лесники заготовят до 50 тыс. новогодних елей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Спрос на живые елки снижается несколько лет подряд и в этом году ожидается на уровне 50 тыс. деревьев. Горожане предпочитают небольшие искусственные или натуральные деревья. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В среднем ежегодные объемы заготовки новогодних деревьев в России снижаются на 20%. При этом за последние четыре года показатель вовсе упал в два раза. Так, например, в 2019 году заготовлено свыше 78 тыс. новогодних деревьев, тогда как в 2020 году показатель упал до 62 тыс. В ближайшую новогоднюю кампанию тренд снижения заготовки елок по-прежнему остается актуальным, общий объем заготовки по прогнозам едва ли достигнет 50 тыс. российских праздничных сосен, елей и пихт", - приводятся в сообщении слова директора Рослесинфорга Павла Чащина.

При этом Рослесинфорг со ссылкой на заготовителей и питомники отмечает спрос на искусственные или живые деревья не выше 1,5 м. В то же время ели выше 1,5 м в последние годы не пользуются спросом из-за дороговизны и крупных габаритов.

"Например, человек живущий в мегаполисе или областном городе, живет в основном в квартире. Двухметровая сосна и ель займут слишком много места, ее очень сложно транспортировать, заготовители предоставляют такие габаритные деревья в гораздо меньших объемах по причине их нерентабельности и отсутствии высокого спроса", - уточнили в ведомстве.

По словам главы Рослесинфорга, в 2020 году государство заработало на заготовке новогодних елей свыше 3 млн рублей. При этом в Ленинградской, Свердловской областях и на Ямале семья может бесплатно получить одну новогоднюю ель. В то же время в Магаданской области заготовить личную елку нельзя ни при каких обстоятельствах.

"Почти треть всех праздничных деревьев России заготавливается в Сибири. В 2020 году более 13 тыс. новогодних елей, сосен и пихт поставили предприниматели из Кемеровской области - региона-лидера по заготовке праздничных хвойных, больше пяти тысяч - из Иркутской области, почти три тысячи - из Красноярского края. Еще несколько главных поставщиков расположены в Приволжском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах", - рассказали в ведомстве.