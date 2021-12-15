"Интердом" в Иванове принял на обучение 14 детей из зоны боевых действий в Сирии

ИВАНОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Четырнадцать детей в возрасте от 7 до 11 лет прибыли из Сирии в Международный центр образования "Интердом" в Иванове. В течение трех месяцев они будут учить русский язык, знакомиться с историей, традициями и культурой России, сообщили ТАСС в среду в образовательном центре.

"К нам прибыли 14 сирийских ребят из зоны боевых действий. Сегодня у них состоялось знакомство со школой и прошел первый урок, на котором они познакомились с учителем русского языка, а уже завтра у них начнутся основные уроки по расписанию", - сообщила собеседница агентства.

Возраст школьников от 7 до 11 лет. Они пробудут в Иванове три месяца, в течение которых будут изучать традиции и культуру России. "В программе у ребят математика, окружающий мир, рисование, музыка, физкультура, технология. Особая роль отводится русскому языку, все предметы также будут преподаваться на русском, чтобы ребята как можно быстрее погрузились в эту среду", - рассказала представитель "Интердома".

Международный центр образования "Интердом" основан в 1933 году по инициативе рабочих Иваново-Вознесенска как Интернациональный детский дом. В разные годы в "Интердоме" воспитывались дети общественно-политических деятелей Югославии, Китая, Колумбии, Испании, Италии, Гвинеи Бисау и других стран мира.