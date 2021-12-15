Законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления внесут в Думу до конца года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сенаторы до конца года внесут в Госдуму законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления, документ предусматривает уголовное наказание для сотрудников правоохранительных органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом ТАСС среду сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова, которая возглавляет рабочую группу по разработке соответствующей инициативы.

"В рабочую группу было представлено три варианта законопроекта. Но так как право законодательной инициативы именно у Совета Федерации, у сенаторов, то мы сейчас объединяем это все, оформляем и до нового года внесем в Госдуму", - сказала Нарусова.

В конце ноября в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждались все три концепции законопроектов.

Ранее Нарусова сказала ТАСС, что разработанный законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления предлагает установить уголовную ответственность в виде лишения свободы до 10 лет для сотрудников правоохранительных органов и системы ФСИН за применение пыток и жестокое обращение с заключенными.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека признал наличие проблем в правоохранительных органах и заявил, что нужны системные меры, которые изменили бы ситуацию. Он также уточнил, что Совет Федерации в настоящее время работает над поправками, которые закрепят в законодательстве пытки как отдельный состав преступления. При этом Путин напомнил, что в российском законодательстве есть статья, предусматривающая уголовное наказание за истязание. Он призвал внимательно посмотреть, что можно и нужно дополнительно сделать в этой сфере, нужно ли вводить специальный состав.