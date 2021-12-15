Музей археологии Петербурга разместят на Охте и в Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Музей истории и археологии Петербурга планируют разместить в двух локациях: на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости и на Охтинском мысе. Об этом сообщил в среду вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем официальном Telegram-канале.

"В Петербурге появится Музей истории и археологии города. Правительство совместно с Минкультом и "Газпромом" разработали концепцию музея, который будет создан на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Часть экспозиции, посвященная истории шведского периода, предшествующего строительству Петербурга, будет расположена на Охтинском мысу", - написал он.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что проект по Охтинскому мысу предусматривает сохранение существующих памятников и создание археологической экспозиции.

На территории Охтинского мыса в месте слияния реки Охты с Невой находятся памятники, которые свидетельствуют об истории этих мест до основания Петербурга - это остатки поселений начиная с эпохи неолита и заканчивая двумя шведскими крепостями - Ландскроной, возведенной в XIII веке, и Ниеншанцом, сооруженным поверх старых укреплений в XVI веке. В реестр памятников внесен выявленный объект культурного наследия федерального значения "Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 годов, участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI-XVII веков".

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом "Газпром", которому принадлежит участок, вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения. Компания "Газпром нефть" готовится к реализации в этом месте проекта нового общественного пространства с сохранением существующих памятников.