Юмашев: я ни один день жизни в современном мире не променяю на жизнь в СССР

ТАСС опубликовал четвертую серию спецпроекта "Свидетели перестройки", героем которой стал Валентин Юмашев. Юмашев начинал как журналист, во второй половине 90-х стал советником Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со СМИ, также руководил администрацией президента (1997-1998), в 2000 году стал соучредителем "Ельцин Центра".

​​​"Я бы ни один день жизни в современной России не променял бы на жизнь в Советском Союзе, - ответил Юмашев на вопрос о том, что было в СССР, чего не хватает в России. - Сейчас совершенно невозможно представить, что ты никуда не можешь уехать из страны. <...> Отсутствие свободы - самое страшное, что было в СССР. Отсутствие свободы передвижения, свободы мысли, свободы выражения".

Он также рассказал, каково было работать журналистом в советское время, что стало началом конца СССР и почему решил вернуться из командировки в Москву во время путча 1991 года.

В проекте ТАСС журналист Иван Сурвилло, не заставший Советский Союз, беседует с очевидцами и активными участниками событий времён перестройки. Ранее героями проекта стали бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, экс-глава российского Государственного архива Сергей Мироненко и бывший госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис.