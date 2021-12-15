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В районе Геленджика из-за дорожных работ повредили краснокнижные сосны

Всего пострадало пять деревьев

ТАСС, 15 декабря. Краснокнижные пицундские сосны были повреждены в районе города Геленджик во время дорожных работ на трассе М-4. Об этом в своем Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Это вандализм как минимум. После проверки подтвердилась информация, что вдоль трассы М4 во время дорожных работ в районе Геленджика пострадали пять уникальных деревьев. Речь о редком виде - сосна пицундская. Это настоящее преступление перед природой", - написала Радионова.

Она уточнила, что данный вид сосны находится в Красной книге. Также Радионова отметила, что дорожники сняли почву, поставили бордюры, тем самым повредив корневую систему деревьев. По словам руководителя ведомства, Росприроднадзор разбирается с данной ситуацией.

"Нам известна организация, проводившая дорожные работы, и все ответственные. Подрядчик - фирма "Дортранссервис". Будем разбираться. Спасибо всем неравнодушным жителям, которые сообщили нам об этой непростой ситуации", - отметила она.

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