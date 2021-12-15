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Три новые школы построят в Оренбургской области в 2023 году

Проектирование объектов запланировано на 2022 год

ОРЕНБУРГ, 15декабря. /ТАСС/. Оренбургская область получит федеральное финансирование на строительство еще трех школ в 2022-2023 годах, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Школы на 1 135 мест каждая будут построены в Оренбурге в ЖК "Дубки", в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского" и в Нежинке Оренбургского района. Проектирование объектов запланировано в 2022 году, ввод в эксплуатацию - в 2023 году", - сказано в распространенном сообщении.

Минпросвещения РФ одобрило четыре заявки Оренбургской области, поданные на конкурсный отбор государственной программы "Развитие образования". Строительство одного из учреждений уже началось в микрорайоне Южный Оренбурга. Школу должны построить до 1 декабря 2022 года.

"Это те объекты, о которых мы не раз говорили с жителями микрорайонов. Молодые, быстрорастущие кварталы, в которых должна быть вся необходимая социальная инфраструктура. За победу в федеральном конкурсном отборе мы боролись. Главное, что все соглашения с федеральным центром по этим объектам подписаны, финансирование в трехлетнем бюджете учтено", - цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Система образования Оренбургской области до конца 2021 года должна пополнится тремя школами.

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