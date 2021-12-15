Минприроды оценит влияние экологии на здоровье человека

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Оценка влияния близости мусорного полигона на здоровье человека будет проведена в России в скором времени. Об этом заявил в среду глава Минприроды Александр Козлов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня на законодательном уровне нигде не было урегулировано, что должна быть оценка воздействия объектов на здоровье, потому что это является, в принципе, самым главным приоритетом для того, чтобы убирать этот полигон или не убирать в первую очередь. <...> Мы сейчас проработали законопроект, 27 ноября мы его внесли в правительство и планируем уже в осеннюю или в весеннюю сессию, <...> как согласования пройдут, дать такие полномочия коллегам из Росприроднадзора и Роспотребнадзора для того, чтобы был аудит с точки зрения <...> здоровья человека", - сказал он.

По информации Миприроды, таких объектов более 2 тыс. в стране. Для их ликвидации требуется "большая сумма денег", отметил Козлов.

5 октября Путин на совещании с членами правительства потребовал "ускориться" и в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте городов.