Суд запретил Google выдачу ссылок на сайт с недостоверной информацией о бизнесмене Бойко

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск основателя инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко к поисковой системе Google, в котором он требовал прекратить выдачу поисковиком ссылок на сайт с порочащими его честь и достоинство сведениями. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Вадим Прохоров.

"Суд удовлетворил наш иск к поисковой системе Google, в котором мы требовали обязать администрацию поисковика прекратить выдачу в интернете ссылок по соответствующему запросу на сайт, где содержится информация, порочащая честь и достоинство моего доверителя Бойко", - рассказал адвокат. В Гагаринском суде ТАСС подтвердили, что иск предпринимателя к Google удовлетворен, однако не сообщили иных деталей.

По словам адвоката, в 2019 году Бойко потребовал от суда признать недостоверной информацию, размещенную на одном из анонимных сайтов, который содержал недостоверные сведения о нем. В частности, там указывалось, что бизнесмен якобы несет ответственность за финансовый кризис на азиатских рынках в 1997 году. Всего там было упомянуто 11 пунктов со сведениями, который основатель Finstar Financial Group счел лживыми. "Мы предполагаем, что эти ведения появились на этом сайте с подачи людей, которые ранее работали в структурах, созданных Бойко, но были уволены оттуда по тем или иным причинам. Тогда суд наше заявление удовлетворил и признал эти сведения не соответствующими действительности", - отметил адвокат.

После этого Бойко обратился к Google с требованием при показе результатов поиска по запросу "Олег Бойко" не выдавать ссылку на этот сайт. Основанием стало решение суда. Однако переговоры с поисковиком на этот счет не увенчались успехом, и тогда бизнесмен повторно обратился в суд. "И вот Гагаринский суд удовлетворил наш иск, запретив выдавать ссылки на этот ресурс при соответствующем запросе в Google", - добавил Прохоров.

Как следует из открытых данных, основанная Бойко Finstar Financial Group имеет активы более чем в 30 странах мира в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования, среди которых "Рив Гош" и Ritzio International. Он является совладельцем Fashion TV. Входит в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.