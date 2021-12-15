Козлов: документы по ликвидации незаконных свалок должны быть оформлены до 1 июня

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Оформление документов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и решение сопутствующих задач должны быть завершены к 1 июня 2022 года. Об этом в среду заявил глава Минприроды Александр Козлов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Такая большая масштабная работа раньше не велась. Наша задача эту работу закончить до 1 июня 2022 года, чтобы потом прийти и пройти все бюджетные процедуры, которые мы обязаны пройти вместе с Министерством финансов <...> Срок 1 июня - это крайняя дата, в которую надо выполнить нам вместе с регионами эту задачу", - сказал он.

Министр подчеркнул, что главам регионов необходимо взять под личный контроль ликвидацию свалок и ускорить подготовку документов. "Отношение к статусу подготовки этих проектов не должно оставаться на уровне муниципалитетов", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь напомнил, что до конца 2024 года необходимо в общей сложности ликвидировать 191 свалку в границах городов, 111 из которых должны быть устранены уже к концу 2023 года. По 104 объектам проектная документация до сих пор не получена, подчеркнул Путин.

По словам Козлова, основной проблемой является то, что большинство регионов начали готовить документацию только в текущем году. "Из оставшихся 104 проектов, которые вы перечислили, в 41 регионе до госэкспертизы дошел только 61 проект, остальные - на разных стадиях разработки", - отметил глава Минприроды, отвечая на вопрос президента РФ о степени готовности документов в регионах.