Полпред в УФО предложил считать "земскими" вернувшихся на малую родину врачей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полночный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Владимир Якушев предложил расширить программу "Земский доктор" на молодых специалистов, которые уехали со своей малой родины получать медицинское образование, но затем вернулись обратно.

"У нас работает прекрасная программа "Земский доктор", когда врачи, перемещающиеся в сельскую местность из других территорий, получают государственную поддержку. Но, к сожалению, есть один нюанс. Те молодые люди, которые уехали со своей малой родины получать медицинское образование, затем возвращаются обратно туда же, откуда уехали, не являются участниками этой программы. Мне кажется было бы логичным поддержать и эту молодежь, потому что вопрос кадров сельской местности архиважен", - сказал полпред в среду на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

"Согласен, спасибо", - отреагировал глава государства.

Якушев также предложил включить программу модернизации первичного звена здравоохранения в нацпроект "Здравоохранение" и предусмотреть основное финансирование на 2022 и 2023 года. По словам полпреда, это важно в условиях коронавируса, когда на данное звено ложится оказание помощи пациентам, легко переболевшим ковидом, и тем, кому требуется реабилитация после болезни.

"За время реализации программы планируется строительство 123 поликлиник, районный больниц и ФАПов, ремонт более 800 медицинских учреждений, приобретение 11 тыс. единиц медицинского оборудования и 1,7 тыс. единиц автотранспорта. Всего предусматривается, что федеральный бюджет поддержит субъекты Уральского федерального округа на сумму 37 млрд рублей", - уточнил Якушев.